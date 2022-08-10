رئيس التحرير

أحمد الخطيب

بريد الوطن.. بلكونة

كتب:

بريد الوطن
08:49 م | الأربعاء 10 أغسطس 2022
القمر

القمر

بلكونة طالّة ع القمر

والشارع اللى فى بالى مر

والدنيا حر

نسمة عبير من ماضى جر

وراه كتير

كوم ذكريات مجموع حاجات

والذكرى فيه ريحة الفيشار

وبنوتة على نار الوداد

بالوصل بتسوّيه

وأنا وأنت بس

والباقى هس والحب لو مس

الحجر يحييه والضحكة طالعة

وعارفة مقصدها نضحك نزودها

والليل نجومه حرس

فى اللمة يحلى الونس

ويحلى كلامك فيه

سلسبيل الشعر

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

 

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. مدرسة لأهالى كعابيش يا محافظ الجيزة

بريد الوطن.. بعد موتك.. يا ترى «طيب ولَّا شرير»؟!

بريد الوطن.. مدافع الحب

بريد الوطن.. قصة عن الميراث والإنسانية فى زمن مختلف

بريد الوطن.. أنقِذنا من أخطاء موظف تسجيل قراءات العدادات يا وزير الكهرباء
بقلم بريد الوطن