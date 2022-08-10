بريد الوطن.. بلكونة

بلكونة طالّة ع القمر

والشارع اللى فى بالى مر

والدنيا حر

نسمة عبير من ماضى جر

وراه كتير

كوم ذكريات مجموع حاجات

والذكرى فيه ريحة الفيشار

وبنوتة على نار الوداد

بالوصل بتسوّيه

وأنا وأنت بس

والباقى هس والحب لو مس

الحجر يحييه والضحكة طالعة

وعارفة مقصدها نضحك نزودها

والليل نجومه حرس

فى اللمة يحلى الونس

ويحلى كلامك فيه

سلسبيل الشعر

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