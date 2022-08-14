بريد الوطن.. وجِّه بتنفيذ حكم النفقة الصادر بحق زوجى يا وزير الداخلية

أنا سيدة متزوجة، يرفض زوجى الإنفاق علىَّ رغم حالته المادية المتيسرة، ما اضطرنى إلى اللجوء للقضاء، حيث أقمت أمام المحاكم دعوى نفقة حملت رقم 2832 لسنة 2021، وبعد أن اطَّلعت المحكمة على أوراق الدعوى، التى احتوت على مستندات تفيد بيسار حال الزوج، وصورة ضوئية من وثيقة زواجنا، وأرفقت بصحيفة الدعوى ما يفيد باللجوء للتسوية لطلبى بتاريخ 21/ 8/ 2021، وبعد مداولة الدعوى بالجلسات حكمت المحكمة بإلزام زوجى بأن يؤدى لى نفقة زوجية بأنواعها قدَّرتها بـ1500 جنيه شهرياً، اعتباراً من تاريخ 21/8/ 2021، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بحق زوجى.. أناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيه المسئولين بتنفيذ الحكم فى أسرع وقت ممكن.

«إسراء. ر»

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