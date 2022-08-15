رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: التحول الرقمي بالمجال مهم وضروري

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية والخبير السياحي، إن وزير السياحة والآثار الجديد، هعلى دراية كاملة بملفات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن صناعة السياحة لابد أن يتم إدارتها بشكل مالي واقتصادي بحت.

فاروق: لابد أن يدار الملف حاليا بشكل اقتصادي ومالي

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الخبرة المهنية في هذا القطاع يتم تقديمها من خلال بعضا من المستشارين الخاصين بالوزير، والمتخصصين بالنواحي المهنية بالقطاع، ولكن لابد وأن يدار الملف حاليا بشكل اقتصادي ومالي، مع مراجعة العوائد بشكل دائم.

فاروق: قطاع السياحة يحتاج للتواصل المباشر من خلال وسائل التكنولوجيا

واستطرد: «قطاع السياحة يحتاج للتواصل المباشر مع العملاء من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويجب الاهتمام بجميع الأنشطة التي تخص العملاء مع تحسين مستويات الخدمة المقدمة للعملاء من قبل البنوك، والعمل على حسن خدمته وتعزيز سبل جذب العملاء بالوسائل التكنولوجية المختلفة، والوصول للعميل في مكانه بطرق الترويج المختلفة».

وأوضح أن أبرز الملفات المطروحة على طاولة الوزير الجديد هي مسائل تهتم بالترويج للسياحة، مع استحداث تشريعات والقيام بالافتتاحات الضخمة، والعديد من الملفات الهامة الأخرى، «نحتاج لرجل اقتصاد في قطاع السياحة من أجل جذب الاستثمارات والعملة الأجنبي للبلاد».

يجب الاهتمام بجودة السياحة الثقافية والشاطئية

وتابع: «لازم نستخدم الوسائل التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى قاعدة العملاء علشان نقدر نجذب مثل تلك النوعية إلى مصر، كما يجب الاهتمام بجودة السياحة الثقافية والشاطئية، والترويج السياحي لكل محافظة على حدة بطابعها وتراثها يجذب أنواع كثيرة من السائحين».