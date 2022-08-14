وزيرة الثقافة تعزي أسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين: «الجميع في حالة حزن»

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، الذي راح ضحيته 41 وفاة، فضلا عن عشرات المصابين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في بيانها الأخير.

تأجيل مهرجان القلعة حدادا على الضحايا

وأضافت «الكيلاني»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها تقدم التعازي للشعب المصري بأكمله، والأقباط والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بشكل خاص، نيابة عن وزارة الثقافة وجميع القطاعات التابعة لها، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل مهرجان القلعة للموسيقى تضامنا مع ضحايا ومصابي حادث حريق كنيسة أبو سيفين.

الحادث أثر على جميع المصريين

وأوضحت أن مهرجان القلعة للموسيقى لا يصح إقامته في هذه الظروف؛ فالحادث أثر على كل المصريين، والجميع في حالة حزن شديد، موضحة أن تأجيل المهرجان لمدة ثلاثة أيام فقط.

الدفع بـ37 سيارة إسعاف

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قدم العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، للشعب المصري بشكل عام، وللأخوة الأقباط بشكل خاص، موضحا أن أول بلاغ قدم للإسعاف كان في تمام الساعة 8:57 صباحا، ووصلت أول سيارة إسعاف لموقع الحادث في الساعة التاسعة صباحا، موضحًا أنه خلال 20 دقيقة فقط وصلت 37 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة بأقصى سرعة ممكنة.