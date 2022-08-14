رئيس الإمارات ونائبه يعزيان السيسي في ضحايا كنيسة أبوسيفين

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا احتراق كنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين اليوم.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حريق كنيسة أبوسيفين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

الشيخ محمد بن راشد يرسل برقية تعزية إلى الرئيس السيسي

من جهته، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الحادث الأليم.