إقامة صلوات تجنيز ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة

أقيمت، مساء اليوم، صلوات تجنيز ضحايا حادث الحريق الذي اندلع صباح اليوم في كنيسة الشهيد أبوسيفين بمنطقة مطار إمبابة، التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، بينهم أحد كهنة الكنيسة المحترقة وهو القمص عبدالمسيح بخيت.

توزيع جثامين المنتقلين على الكنيستين لكثرة عددهم

وأقيمت الصلاة على المجموعة الأولى من الضحايا في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، تلاها تجنيز المجموعة الثانية من المنتقلين في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة الوراق أيضًا، وذلك بعد أن تم توزيع جثامين المنتقلين لكثرة عددهم على الكنيستين.

البابا يقدم التعازي في ضحايا الحادث

شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة، نيافة الأنبا يوحنا أسقف ايبارشية شمال الجيزة، أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه.

وقدم قداسة البابا التعزية في أبنائه ضحايا الحادث، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء، معلنًا أنه يتابع تطورات الوضع أولًا بأول مع الجهات المعنية.