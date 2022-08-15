فتح التقديم في الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.. المواعيد والشروط والمستندات

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، فتح أبوابها لاستقبال رعيل جديد بنظام الساعات المعتمدة الجديد، حيث يقوم الدارس بالدراسة لمدة عامين دراسيين تمهيديين «4 فصول دراسية، 8 مواد لكل فصل دراسي يحصل بعدها على شهادة دبلومة الإكليريكية في العلوم اللاهوتية.

ماجستير الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

وأوضحت الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، في إعلانها أنه يمكنه بعدها الالتحاق بأحد أقسام الكلية «علوم لاهوتية - علوم كتابية - علوم كنسية وغيرها» ليكمل الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على شهادة الماجستير.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

- استمارة الالتحاق موقعة من أب الاعتراف ومختومة بختم الكنيسة، ويمكن الحصول عليها من إدارة الكلية أو من مكتبات البيع بكل قطاع

- 2 صورة المؤهل الدراسي (مؤهل عالي) مع تقديم اصل المؤهل للمضاهاة

- 3 صورة شهادة الميلاد و صورة الرقم القومي مع تقديم الأصول للمضاهاة

- عدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة

- تقديم المستندات المذكورة يوميا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا الى : 9 مساءا بمقر الكلية

مواعيد التقديم والاختبارات

تقديم المستندات المذكورة متاح حتى 6-9-2022.

جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء.

ويقام الاختبار التمهيدي للمتقدمين 14 و 15 سبتمبر 2022 الساعة 6 مساء، فيما تقام المقابلة الشخصية للمتقدمين يومي 21، 22 سبتمبر من 5 إلى 9 مساء، على أن يبدأ العام الدراسي 2023/2022 الأربعاء 5 أكتوبر 2022.