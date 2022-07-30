مواعيد القداسات بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية قبل صوم العذراء

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عن المواعيد الجديدة لحضور القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري والذي يسبق بدء صوم العذراء مريم، والمقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل، ويشهد هذا الأسبوع 10 قداسات بينما سيتم تكثيف القداسات خلال الأسبوع المقبل مع انطلاق الصوم.

إلغاء نظام الحجز المسبق لحضور القداس الإلهي

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية عبر «فيس بوك»، فإن جميع القداسات تتم بأسبقية الحضور، حيث تقرر إلغاء نظام الحجز المسبق الذي كان متبعا كأحد أبرز طرق حضور القداسات منذ انتشار فيروس كورونا.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي، والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال الأسبوع الذي يسبق صوم العذراء مريم الذي ينطلق الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين، وسط أجواء روحية مميزة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كافة أنحاء مصر.

مواعيد القداس الإلهي خلال الصوم الكبير في الإسكندرية

- السبت من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الاثنين: من 9 إلى 11 صباحا.

- الأربعاء من 6 إلى 8 صباحا، من 12 إلى 2 ظهرا، ومن 1 إلى 3 عصرا.

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً.