ملك السعودية يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين التي وقعت الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

الملك سلمان: نعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة

وجاء في برقية العاهل السعودي: «علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة».

وجاء في البرقية أيضا: «نرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه».

ولي العهد السعودي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق الكنيسة

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين.

وجاء في برقية ولي العهد السعودي: «تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».