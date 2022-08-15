انفجار في العاصمة الأرمينية يسفر عن مصرع 4 أشخاص

شهدت أرمينيا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز تسوق «سورمالو» بالعاصمة «يريفان»، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 61 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الأرمينية، حايك كوستانيان، اليوم الاثنين، 4 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الانفجار الذي وقع في مركز التسوق، موضحا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رجال الإنقاذ انتشلواجثة امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 عاما من تحت الأنقاض

الانفجار أدى إلى تدميرجزئي للمبنى

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأرمينية، وقوع انفجار في مخزن للألعاب النارية، نشب على إثره حريق أدى إلى تدمير جزئي للمبنى، فيما أشار متحدث باسم وزارة حالات الطوارئ لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى مشاركة موظفي مركز الاستجابة الإنسانية الأرميني الروسي العامل في أرمينيا في إخماد الحريق في مركز التسوق.

عمليات تفتيش في 10 محطات لـ«مترو يريفان»

من جانبها، أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الأرمينية، غلى عدم العثور على أي عبوات ناسفة، في عدة أماكن في «يريفان». وكانت السلطات تلقت رسالة حول وجود متفجرات في محطات «مترو يريفان»، وعدد من المرافق العسكرية والمدنية، بما في ذلك البرلمان الأرميني، فيما تم استئناف عمل مترو الأنفاق.

وأشارت السلطات الأرمينية، إلى أن بعد عمليات التفتيش الذي أجراه خبراء الألغام التابعون لوزارة حالات الطوارئ والشرطة في 10 محطات لـ«مترو يريفان»، وجميع المرافق العسكرية والمدنية الهامة، ومراكز التسوق، وحديقة الحيوان ومبنى البرلمان، لم يتم العثور على أي عبوات ناسفة، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».