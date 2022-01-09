جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية مع راكب أرميني

أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية داخل حقيبة مع أحد الركاب.

تلقى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمار، إخطارا من أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب بجمرك مطار شرم الشيخ، يفيد ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

طبقا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إير كايرو القادمة من أرمينيا إلى مطار شرم الشيخ اشتبه أحمد أبو زيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب أرميني الجنسية يحمل شنطة كبيرة وشنطة هاند باج.

وتبين أن الراكب كثير التردد إلى مدينة شرم الشيخ، ويقوم بزيارات قصيرة ذهاب وعودة إلى المدينة، اشتبه في الراكب وجرى تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فلم يلاحظ وجود أشياء غريبة داخل الحقائب.

ضبط 238 سيجارة إلكترونية مخبأة

جرى تكليف خالد عبد النعيم بتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب بحضور أسامة عبد الظاهر مدير إدارة الأمن الجمركي وكشف التفتيش عن وجود 238 سيجارة إلكترونية مخبأة داخل الجاكت الذي يرتديه وشنطتين صغيرتي الحجم يحملهما على الكتف أسفل الجاكت.

قدرت قيمة التعويض الجمركى المستحق علي المضبوطات حوالى 180 ألف جنيه، جرى تحريز المضبوطات لجنة مكونة من محمد رمضان وأحمد مهران ومحمد صلاح.

تحرير محضر بالواقعة

قرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022 بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك.