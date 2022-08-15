شروط ومواعيد التقديم في المدينة الجامعية بالقاهرة.. تعرف عليها

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم بالمدينة الجامعية لجميع الطلاب القدامى المقيدين بالعام الدراسي الجديد من الطلاب المسجلين بمختلف كليات جامعة القاهرة، بداية من اليوم 15 أغسطس، ولمدة شهر على أن ينتهي تسجيل رغبات الالتحاق بالمدينة في 15 سبتمبر 2022، وفتح باب التقديم للطلاب المستجدين يوم 20 أغسطس الجاري وينتهي في 20 سبتمبر 2022.

20 أغسطس فتح باب التقديم للمستجدين في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

وأضافت الجامعة في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الطلاب عند التقديم في المدينة الجامعية جامعة القاهرة، والبدء في التسجيل ضرورة التأكد من رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى، بجانب إرفاق QR لرابط الاستمارة كزيادة تأكيد.

التقديم في المدينة الجامعية جامعة القاهرة 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في الطلاب للتقديم للمدينة الجامعية بـ جامعة القاهرة و غيرها من الجامعات، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

-أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا.

- أن يكون الطالب ناجح ومنقول دون مواد رسوب.

- ألا يكون عليه مستحقات مالية سابقه للمدن الجامعية.

- ألا يكون قد انتهت إقامته في المدن الجامعية بالعام السابق إداريا.

- أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام البكالوريوس أو الليسانس.

- ألا يكون تعرض لعقوبة الحرمان من الإقامة لمده أسبوع متصلة أو منفصلة أو أي عقوبات تأديبية من الكلية المقيد بها.

- ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات والتعليمات الخاصة بأفراد الأمن الإداري والمشرفين في هذا الشأن.