جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في «التنسيق»

استقبلت معامل التنسيق بجامعة القاهرة، الطلاب وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، في أول أيام فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى، اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري.

وشهدت الساعات الأولي من فتح باب التنسيق وتسجيل رغبات الطلاب بمعهد الدراسات العليا للبحوث بجامعة القاهرة، إقبالا من جانب طلاب المرحلة الأولي للثانوية العامة 2022/2023.

وقال محمد خليل، أمين عام المعهد، إنّ الساعات المقبلة ستشهد زيادة إقبال الطلاب على تسجيل رغباتهم لافتًا إلى أن حضور الطلاب بشكل مكثف بداية من السبت المقبل.

المعهد يلتزم بالإجراءات الاحترازية

وأضاف «خليل»، أن المعهد يتبع جميع الإجراءات الاحترازية التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان من خلال التباعد بين الطلاب حيث يسمح المعمل الذي خصص لتسجيل الطلاب رغباتهم بدخول 25 طالبًا فقط في حين أنه يستوعب 50 طالبًا مع الالتزام بارتداء الكمامة الطبية واستخدام المواد المطهرة.

أخطاء تسجيل رغبات الطلاب سبب افتتاح المعهد

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتفادي ذهاب الطلاب إلى المكتبات والوقوع في أخطاء أثناء تسجيل رغباتهم مثلما كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلاب يشتكون من الالتحاق بكليات على خلاف رغباتهم بسبب التسجيل الخاطئ للرغبات وهو ما كان يصعب تعديله ويضطر الطالب إلى الانتظار لفتح باب التحويل بين الكليات والموافقة على قبوله بها.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية بـ 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر والشعبة الهندسية بـ 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر والشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.