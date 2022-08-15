«هدف» يفصل محمد صلاح عن رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

يبحث محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن معادلة إنجاز ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، أو كسر الرقم القياسي الخاص بالنجم الإنجليزي، على مستوى مشاركاته بقميص الريدز في مباريات «البريميرليج»، ففي حال تسجيل الفرعون المصري هدف أو أكثر في شباك كريستال بالاس، سيقف في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الريدز في المسابقة على مدار التاريخ.

وسجل محمد صلاح 119 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى هدف من أجل معادلة رقم ستيفين جيرارد بالقميص ذاته، الذي أحرز 120 هدفا مع الريدز في «البريميرليج»، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الفريق، بينما يحتل روبي فاولر الصدارة برصيد 128 هدفا، وهو الإنجاز الذي سيسعى الفرعون المصري لتحطيمه قبل نهاية الموسم الجاري.

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