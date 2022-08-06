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محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية بعد هدفه في مباراة ليفربول وفولهام

كتب:

الوطن
03:34 م | السبت 06 أغسطس 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

نجح محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك فولهام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب كرافن كوتيج، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبعد تسجيل الفرعون المصري هدفه في شباك فولهام نجح في تحقيق 4 أرقام قياسية، جاءت على النحو التالي: أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في المباراة الافتتاحية في 6 مواسم على التوالي.

- أصبح محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في المباراة الافتتاحية بالتساوي مع مايكل أوين وروني ولامبارد «8» أهداف.

- وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم «119» له مع ليفربول في البريميرليج متخطيا مايكل أوين «118» هدفا ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين لليفربول في حقبة البريميرليج وخلف جيرارد الثاني بهدف واحد «120».

- عادل محمد صلاح رقم مايكل أوين بـ«158» هدفا كثامن أفضل هداف في تاريخ ليفربول في كل المسابقات. 

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