نبيلة مكرم تهنئ سهى ناشد على توليها منصب وزيرة الهجرة: ربان السفينة الجديد

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السابقة، السفيرة سهى ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج الجديدة، متمنية لها التوفيق والنجاح بالوزارة.

نبيلة مكرم تستقبل وزيرة الهجرة الجديدة

وقالت نبيلة مكرم في منشور لها على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تشرفت اليوم باستقبال معالي الوزيرة سهی ناشد، وزیرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وأدعو لها بكل التوفيق والنجاح في قياده الوزارة».

نبيلة مكرم: الوزيرة الجديدة ستبحر مع كتيبة متميزة نحو الأفضل

وتابعت نبيلة مكرم: «ربان السفينة الجديد سيبحر بالكتيبة المتميزة للوزارة إلى ما هو أفضل مع المصريين في الخارج، من أجل صالح الوطن».