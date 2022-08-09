انتهاء آخر فرصة للتقديم لوظائف وزارة الهجرة الخميس.. 5 مستندات مطلوبة

باقي من الزمن 48 ساعة، وتنتهي فرصة التقديم على 30 وظيفة إشرافية وقيادية، أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال الأيام الماضية للباحثين عن فرصة عمل، وذلك في إطار سعيها لتوفير وظائف للمصريين سواء داخل مصر أو خارجها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم على وظائف «الهجرة» القيادية والإشرافية، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

خطوات التقديم لوظائف وزارة «الهجرة»

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تتمثل خطوات التقديم على الوظائف المطروحة في:

1- زيارة الرابط الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.

2- الإطلاع على شروط التقديم.

3- اختيار الوظيفة المناسبة.

4- توفير كل المستندات المطلوبة للتقديم، وإتباع الخطوات التالية، قبل انتهاء فترة التقديم.

5- يتوجه الراغب فى الإلتحاق بوظائف وزارة الهجرة، إلى مقر وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بمحافظة الجيزة، الدور العاشر.

6- الذهاب للمقر متاح يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة «الهجرة»

حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر موعد للتقدم للوظائف القيادية والإشرافية المتاحة، بعد غد الخميس، الموافق 11 أغسطس الجاري.

وظائف وزارة الهجرة المتاحة

وتشمل الوظائف القيادية والإشرافية التى أعلنت عنها وزارة الهجرة، عددا كبير من التخصصات، وهي:

- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة «الهجرة»

تتمثل المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة «الهجرة»، في:

- سيرة ذاتية باللغة العربية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.