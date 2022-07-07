خطوات ورابط التقديم لوظائف «وزارة الهجرة».. آخر موعد 11 أغسطس

30 وظيفة شاغرة، أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما بين قيادية وإشرافية، بينها وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 8 مديرين عموم، و21 مديرًا للإدارات الفرعية.

وتأتي الوظائف، في إطار سعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتوفير كافة الاحتياجات، للمصريين سواء داخل مصر أو خارجها.

وتشمل الوظائف، عددًا كبير من التخصصات، حيث تضم وظيفة: «رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات ورابط الالتحاق بوظيفة ضمن 30 وظيفة شاغرة، وفقا لـ وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات ورابط التقديم على وظائف «الهجرة».. 30 وظيفة قيادية

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تتمثل خطوات التقديم على الوظائف في الآتي:

1- تبدأ خطوات التقديم على وظائف «الهجرة»، بتحضير كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

2- الذهاب إلى مقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكائن في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين محافظة الجيزة، الدور العاشر.

3- التقديم يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

4- تم تشكيل لجنة متخصصة لاستلام ومراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالسادة المتقدمين.

رابط التقديم على وظائف «الهجرة».. 30 وظيفة قيادية

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمكن للمصريين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلنة، من خلال زيارة هذا الرابط، الخاص بوابة الوظائف الحكومية، ومن خلاله يمكن أيضا الاطلاع على شروط التقديم على هذه الوظائف.

آخر موعد للتقديم على وظائف «الهجرة».. 30 وظيفة قيادية

وبحسب إعلان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يستمر التقديم لوظائف «الهجرة» الشاغرة، حتى 11 أغسطس المقبل.