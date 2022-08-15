مغربي يقطع رأس والده ويتجول به في فرنسا والسلطات تلقي القبض عليه

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مواطن مغربي، اليوم الاثنين، فى مدينة ليون الفرنسية، كان يتجول في الشارع حاملاً رأس والده في يد والسكين في يده الأخرى، وفقًا لموقع زنقة 21 المغربي.

مغربي يتجول برأس والده في مدينة ليون

وبحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، فإن المجرم يبلغ من العمر 25 عامًا، أقدم، أمس الأحد، على قطع رأس والده الذي يبلغ من العمر 60 عامًا باستعمال إحدى أدوات المطبخ الحادة، وعثرت الشرطة الفرنسية على جثة رجل رأسه مقطوع داخل موقف سيارات، وذلك قبل أن يتجول ابن الضحية وهو يحمل رأس والده المقطوع في يده والسكين في اليد الأخرى.

جهود الشرطة الفرنسية للقبض على الجاني

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على المجرم الذي قتل والده وهو يصرخ قائلاً «الله أكبر».

يُذكر أن المجرم متابَع من قبَل الشرطة في السابق، لاتهامه بعدة تهم من بينها خرق القانون العام والنزاعات العائلية على خلفية الكحول والمخدرات.