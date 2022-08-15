كواليس حجز والدة شيماء جمال: وضعت في غرفة بعيدا عن قفص المتهمين

في تطور جديد بالجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، قررت محكمة جنايات الجيزة وضع والدة شيماء جمال في الحجز، عقب دخولها بشروط محددة إلى قاعة المحكمة.

ما دار بالداخل، كان مخالفًا لشروط المحكمة التي قررتها لحضور والدة شيماء جمال الجلسة، فبعد مرور وقت من الجلسة، صرخت الأم في القاعة، ووجّهت التهم والسباب للمتهمين داخل القفص، وهنا تدخل القاضي وحاول إسكاتها، إلا أنّها استمرت في الصراخ بصوت عالٍ، ودخلت في مشادة مع المتهمين.

كواليس وضع والدة شيماء جمال في الحجز

وبناء على ما سبق، قرر قاضي محكمة جنايات الجيزة، وضع والدة شيماء جمال في حجز المحكمة بعيدا عن المتهم، وليس في حجز القاعة، نظرًا لأنها خالفت تعليمات المحكمة وشروطها للحضور، إذ اشترطت المحكمة عدم حدوث أي مشادات كلامية مع المتهمين في القفص، وهو ما خالفته الأم.

وحضرت والدة شيماء جمال في تمام الساعة 11 صباحا إلى محكمة جنوب الجيزة، لحضور الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل ابنتها، ومنعتها المحكمة من الحضور إلا بشروط وافقت عليها الأم، قبل أن يتم وضعها في الحجز بعد عدم تقديرها لوجود هيئة المحكمة الموقرة وإخلالها بشروط الاتفاق المسبق. وتأجلت المحاكمة إلى الغد لسماع أقوال الشاهد الثالث.