قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، وضع والدة شيماء جمال في الحجز، بسبب صراخها داخل قاعة المحكمة، خلال الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل ابنتها.

جاء ذلك بعدما صرخت داخل المحكمة، ودخلت في مشادات كلامية مع القاتل، إذ قررت المحكمة وضعها في الحجز خلال الجلسة.

شروط حضور الجلسة

وقبل دخول والدة شيماء جمال إلى قاعة المحكمة، كانت هيئة المحكمة وضعت شروطًا معينة، لسماح الأجهزة الأمنية بدخول أقارب الضحية، إذ اشترطت عدم حدوث أي مشادات كلامية مع المتهمين في القفص.

وظهرت والدة شيماء جمال المجني عليها، وهي ترتدي ملابسها السوداء وحاملة بين يديها بانر عليه صورة شيماء، وذلك قبل دخولها قاعة المحاكمة لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل ابنتها،

المحكمة تقرر وضع والدة شيماء جمال في الحجز بسبب صراخها

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد انتهاء التحقيق معهما، وفي 7 يوليو الماضي أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد وذلك مع استمرار حبسهما احتياطيًا.