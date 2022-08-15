التنمية المحلية: إجراءات قانونية ضد مخالفي المواعيد الصيفية لغلق المحلات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفي التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة.

وأكد «آمنة» المتابعة المستمرة من قبل المسئولين في جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أعمال سرقة للتيار الكهربائي بالتعاون بين الأجهزة المعنية، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس المحافظين خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المواعيد الصيفية للمحلات

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالتنسيق مع المولات التجارية التي تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر وليس أقل، ما يسهم في توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها، مشددا على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحلات والمولات.

وفي هذا السياق، تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها محافظات القاهرة والشرقية وبني سويف وبورسعيد والدقهلية وسوهاج لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.

منع التعديات الجديدة

كما شدد وزير التنمية المحلية على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيا والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفي هذا السياق، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات البحيرة والمنيا والشرقية وكفرالشيخ ودمياط لإزالة كافة أشكال التعدي، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف وفرض هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.