«المهندسين»: 6 أساليب للصيانة الوقائية توفر الوقت وتكلفة إصلاح الآلات

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، محاضرة عبر تطبيق «زووم» بعنوان (أنواع الصيانات وتطبيق الصيانات التنبؤية في الصناعة) حاضر فيها المهندس حسن الرمال رئيس قسم الصيانة الوقائية والتنبؤية بإحدى شركات قطاع الأسمدة، والمحلل المعتمد من المعهد الأمريكي للاهتزازات.

الصيانة التنبؤية في الصناعة

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين، اليوم، إن المحاضرة شارك فيها المهندس محمد عبد المجيد، وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، ومسئول لجنة التدريب بالشعبة، والمهندس محمد رضا عصر، أمين الشعبة، والمهندس أسامة حسن، أمين مساعد الشعبة، والمهندس محمود هشام العربي، عضو مجلس الشعبة.

في كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، أن الصيانة التنبؤية للأجزاء الميكانيكية، من أهم الصيانات في مجال المعدات الميكانيكية، وأن هذا النوع من الصيانات في حال استخدامه يقوم المهندس بدراسة محددات منها الاهتزازات، والكشف على الأجزاء الدوارة بالأشعة فوق الحمراء أو الكاميرات الحرارية، وبالتالي يتم معرفة أي مشكلة قد تحدث في الآلة قبل حدوثها، مما يساعد على توفير قطع الغيار، وتغيير التالف في وقت قصير، وبالتالي عدم إيقاف الآلة للإصلاح مدة طويلة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج.

نقابة المهندسين

كما تناول المهندس الاستشاري عبدالله دهينة في كلمته تعريف الصيانة الوقائية، موضحًا أنها نوع آخر من الصيانة يهدف إلى الحفاظ على الآلة واستمرارية عملها بحالة جيدة، متطرقًا إلى أساليب الصيانة الوقائية، حيث أشار إلى أن كل هذه الإجراءات توفر الوقت والتكلفة في الإصلاح ومنها:

1- الإحساس بالآلة من ناحية الصوت والرائحة ورؤية أي جزء به تلف.

2- ضرورة تربيط أي أجزاء مفككة أولًا بأول.

3- ضرورة التفتيش اليومي على الآلة وإصلاح أي أعطال.

4- ضرورة عمل نظافة لأجزاء الآلة لتسهيل عملية التبريد والانتقال الحر.

5- ضرورة معالجة الأجزاء المتآكلة وإرجاعها لأصلها.

6- المحافظة على التبريد والتزييت للآلة.

وأوضح «الرمال» أن المحاضرة تهدف إلى التعرف على الاتجاهات الحديثة في عمليات الصيانة، وشرح وتوضيح أهمية التعرف على أساليب الصيانة الحديثة، وتوضيح الطرق الحديثة في نظم إدارة الصيانة، والتوعية بأهمية تطبيق نظم الصيانة المختلفة في المنشآت الصناعية، والتعرف على الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية والأهداف الأساسية للصيانة، والتعرف على تقنيات الصيانة الوقائية وتطبيقاتها، واستعراض حالات عملية من المجتمع الصناعي.

وتابع بيان نقابة المهندسين: ألقت المحاضرة الضوء على الاتجاهات العالمية الحديثة في الصيانة، ومنهاالنظم الحديثة في إدارة أعمال الصيانة، وأنظمة الصيانة المخططة، والتقنية الحديثة للصيانات الدورية والوقائية، وطرق التطبيق الصحيح للصيانة، وبناء وتصنيف منظومة الصـيانة وأنواعها.

كما تناولت الطرق الحديثة لتطبيق وبناء منظومة الصيانة التنبؤية، ومنها: الأساليب العلمية لتطبيق الصيانة بأنواعها، وتشخيص الأعطال واكتشاف العيـوب وكيفية علاجها، والصيانة التنبؤية وتخطيط برامجها، والأعطال المفاجئة وأنواعها وكيفية مواجهتها، والمعدات المستخدمة في تشخيص أعطال الآلات، والطرق المختلفة لاختبار المعدات والآلات وأساليب الاكتشاف المبكر للعيـوب.

وخلال المحاضرة، تناول المهندس حسن الرمال، تعريف برنامج الصيانة التنبؤية «Predictive Maintenanceu» ونتائجه، إضافة إلى المعدات والأعمال الرئيسية فيه، وكذلك التطبيقات التنبؤية المناسبة للمنشأة حسب الحاجة إليها.

وتناول «الرمال» في محاضرته، الاختبارات اللاإتلافية، وتحليل الزيوت، وتحليل التآكل والاهتزاز، ومراقبة الأداء، وتحليل أسباب الانهيار (التوقف، والعطل)، ومميزات وعيوب الصيانة التنبؤية، وقياس الاهتزازات الميكانيكية وتحليلها Vibration Measurements and Analysis، والفحص البصريVisual Inspection، وتحليل الزيوتOil Analysis، والأشعة فوق الصوتية Ultrasonic Testing، والأشعة تحت الحمراء Infrared Thermograph، وتحليل التيار الكهربي للمواتير Motor Current Analysis.