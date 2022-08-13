«المهندسين» تناقش أنواع الصيانات وتطبيقاتها التنبؤية في الصناعة اليوم

أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن تنظيم محاضرة بعنوان «أنواع الصيانات وتطبيقات الصيانات التنبؤية في الصناعة»، يلقيها المهندس حسن الرمال، ومن المقرر أن يتم تنظيم المحاضرة اليوم السبت 13 أغسطس في الرابعة مساء بقاعة عثمان أحمد عثمان.

دورات في نقابة المهندسين

وفي سياق المحاضرات والدوارت التي تعقدها نقابة المهندسين، فإنه من المقر أن تختتم اليوم شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع قسم هندسة النفط ولجنة النشاط الثقافي بنقابة المهندسين العراقية، عددا من الدورات التدريبية، على أن يتم منح المشاركين في الدورة شهادة رسمية من النقابة.

فرص عمل في نقابة المهندسين

كما أعلنت نقابة المهندسين، في وقت سابق، عن حاجتها للتعاقد مع مهندسين متخصصين في مجال الـ plc، على أن يتم منح المتعاقدين مجانا دورة مدربين معتمدة من شركة سيمنز، موضحة أنه سيتم افتتاح معمل plc قريبا بمقر النقابة العامة.

تشكيل لجان نقابة المهندسين

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه سيتم إعلان تشكيل جميع اللجان الأساسية في نقابة المهندسين خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه سيتم استحداث لجان جديدة مثل لجنة الفضاء لمجاراة التطورات العلمية، كما يتم دراسة تدشين لجنة جديدة وهي لجنة الري لتكون بجانب لجنة المياه في نقابة المهندسين.

مشروع منخفض القطارة

وأضاف نقيب المهندسين، وفقا لبيان سابق حول تفاصيل لقاءه بعدد من الأعضاء لسماع شكواهم ومقترحاتهم، أن النقابة تعتزم إعداد دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة، لافتا إلى أنه «مشروع ضخم تم طرحه في الخمسينيات والستينيات، وتعثر تنفيذه في السبعينيات لأسباب تخص تلك الفترة»، بحسب تعبيره.

كما دعا المهندس طارق النبراوي من لديه دراسات من المهندسين تخص مشروع منخفض القطارة فإنه يمكنه التقدم بها للنقابة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مهندس كمال شاروبيم، لإعداد دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة، وفور الانتهاء من تلك الدراسة سيتم تقديمها لمجلس الوزراء.