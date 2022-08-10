نقيب المهندسين: نعد دراسة شاملة عن مشروع منخفض القطارة لتقديمها للحكومة

اجتمع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أمس، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وذكرت النقابة في بيان عنها، إنّ ذلك يأتي استمرارًا لعقد لقاءاته الدورية المفتوحة لمناقشة الملفات التي تتبناها النقابة، والاستماع للمقترحات لعرضها ودراستها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، حيث أكد نقيب المهندسين، الاستمرار في عقد اللقاءات إعمالًا لمبدأ الشفافية والوضوح، في كل ما يخص النقابة، مشددًا على استعداده الشخصي للمناقشة في الملفات كافة، والاستماع الدائم لأي شكوى أو مقترح يتقدم به أي عضو جمعية عمومية.

نقابة المهندسين

وأوضح بيان نقابة المهندسين، أنّ النقيب أكد أنّ جميع تشكيلات اللجان الأساسية بالنقابة سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل، وأعرب عن اعتذاره عن التأخير في تشكيل اللجان، مشيرًا إلى أنّ النقابة ستشهد استحداث لجان جديدة تجاري التطورات العلمية والمجتمعية الحالية، وبينها لجنة الفضاء، وندرس استحداث لجنة للري بجانب لجنة المياه.

وأشار النبراوي، إلى أنّ نقابة المهندسين ترحب دومًا بتقديم المشورة الهندسية في المشروعات القومية، موضحا أنّ نقابة المهندسين تضم كبار الخبراء محليًا وعالميًا، ومشورة النقابة ستوفر للدولة مبالغ كبيرة في جميع مشروعاتها ذات الطبيعة الهندسية، من أصغر مشروع في أصغر قرية مصرية، وحتى أكبر المشروعات القومية.

مشروع منخفض القطارة

وأضاف نقيب المهندسين قائلا، إنّ النقابة حاليًا ستبدأ إعداد دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة، ومن لديه دراسات تخص هذا المشروع، يمكنه التقدم بها لنقابة المهندسين، وهو مشروع ضخم تم طرحه في الخمسينيات والستينيات، وتعثر تنفيذه في السبعينيات لأسباب تخص تلك الفترة، لكننا لا نزال نراه مشروعًا عملاقًا، سيحقق لمصر مصلحة كبيرة، ولهذا جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مهندس كمال شاروبيم، وهو عالم كبير، تولى مناصب تنفيذية رفيعة في الدولة المصرية، وهذه اللجنة تعد حاليًا دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة، وفور الانتهاء من تلك الدراسة ستقدمها النقابة للحكومة المصرية، على أمل البدء في تنفيذه باعتباره مشروعًا قوميًا عظيمًا.

ووجّه نقيب المهندسين، الشكر للراحل اللواء مهندس عبدالفتاح عبدالله، مشيرًا إلى أنّه كان وراء النص في قانون النقابة الصادر عام 1974، أنّ نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي.. وقال إنّ النص القانوني يعكس وعيًا كبيرًا من آبائنا المهندسين بدور النقابة، وهو ما أكدت عليه النقابات المهنية في الورقة التي قدمتها النقابات المهنية للحوار الوطني والتي تضمنت ضرورة أن تكون النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة كل في تخصصاتها.