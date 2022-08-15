مراسلة extra news: من المتوقع انتهاء ترميم كنيسة أبو سيفين الأحد المقبل

كشفت جاكلين ماهر، مراسلة قناة «extra news»، الموعد المتوقع للانتهاء من أعمال الترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين، التي تعرضت لحريق كبير، أمس، راح ضحيته 41 شخصا، وأصيب 14 آخرين.

ورصدت المراسلة، أعمال الترميم وإصلاح الكنيسة، مؤكدة أن أعمال الترميم مستمرة على قدم وساق من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتتابع على مدار الساعة منذ أن بدأت أعمال الترميم وإعادة الوجه لما كانت عليه، بل بالأفضل أيضًا.

الترميم مستمر داخل الكنيسة أيضًا وليس مقتصرًا على الوجهات الخارجية فقط

وأضافت «ماهر»، أن الترميم مستمر داخل الكنيسة أيضًا وليس مقتصرًا على الوجهات الخارجية فقط، إذ يتم العمل على الترميم الداخلي ويضم الأربعة طوابق وإزالة آثار الحرائق، مؤكدة أن هناك تكاتفا من قبل جميع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة أعمال الترميم، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنّ من المتوقع الأحد القادم انتهاء أعمال الترميم وإقامة القداس الإلهي.

الأجهزة التنفيذية بدأت ترميم كنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية، بدأت ترميم كنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالتنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحى، عقب توجيهات صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبو سيفين.

السيسي يعزي الشعب المصري في حادث حريق كنيسة المنيرة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، علق على الحادث أمس، وقال «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».