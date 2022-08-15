التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: قدمنا كل سبل الدعم لأسر ضحايا الكنيسة

قالت الدكتورة نهى عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أعضاء التحالف تواجدوا على الفور في محيط حادث كنيسة أبو سيفين في إمبابة، مع ظهور أولى الأخبار التي تحدثت عن وجود الحريق، متسلحين بكل الإمكانات المتاحة لإنقاذ الموقف.

عبدالقوي: مؤسسة أهل مصر أرسلت قطاعها الطبي لإنقاذ المصابين

أضافت «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المستشفيات التي جرى نقل الجثامين والمصابين إليها، شهدت وجود فرق للقطاع الطبي بمؤسسة أهل مصر وغيرها من المؤسسات العاملة ضمن التحالف.

عبد القوي: أهالي المصابين كانوا في حالة نفسية صعبة

واستطردت: «القطاع الطبي في مؤسسة أهل مصر، تحرك على طول على مستشفى إمبابة ومستشفى العجوزة، لمتابعة ما يحدث ولتقديم الدعم، وكل الحالات حصلت على كل سبل الرعاية وعلى أكمل وجه، وحرصنا على التواصل مع أهالي المصابين لتقديم كل أوجه الدعم لهم، وهما كانوا في حالة نفسية صعبة».

وأوضحت أن التحالف سعى لتقديم نوعا من الدعم المادي لأسر الضحايا، الذي وصل لـ15 ألف جنيه لكل أسرة، مع دراسة الحالات التي توفيت لمساعدة ذويه، وتقديم دعم نقدي شهري لتلك الأسر التي فقدت العائل الخاص بها، «المتطوعين من التحالف كانوا موجودين، والمتطوعين حتى من مؤسسة صناع الحياة كانوا الأسبق، ومتطوعين مبادرة حياة كريمة».

وتابعت: «تم توفير مواد غذائية ووجبات ومياه لكل المتواجدين في نطاق الحادث أو المستشفيات على وجه السرعة، وحاولنا نقف جنبهم بأي أشكال الدعم المتوافرة لدينا، واللحظة كانت صعبة، لكن فيه تكاتف لجهود الدولة بالمقام الأول، ثم المجتمع المدني، ثم المواطنين كافة».