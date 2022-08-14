الكنيسة تعلن تفاصيل صلوات تجنيز ضحايا كنيسة المنيرة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل أن صلاة التجنيز على جثامين ضحايا كنيسة المنيرة ستكون في كنيستي «العذراء الأثرية بالوراق، والعذراء والملاك ميخائيل بالوراق».

صلاة تجنيز ضحايا كنيسة إمبابة

وأشارت الكنيسة إلى أن الإجراءات لم تنتهِ بعد، موضحة أن أول دفعة تنتهي إجراءاتها سيتم التحرك بها على إحدى الكنيستين في أقرب وقت.

مدبولي يعزي البابا تواضروس الثاني

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدّم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مؤكدا على أنّ أجهزة الدولة المختلفة تقدّم سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.