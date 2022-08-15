الوفد الإعلامي السوداني في ضيافة الهيئة الوطنية للصحافة «صور»

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الهيئة وبحضور كل من أحمد مختار، وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز، عضو الهيئة، وسامح عبد الله، عضو الهيئة، وفدا إعلاميا رفيع المستوى من السودان، يزور القاهرة حاليا بدعوة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على التجربة الإعلامية المصرية، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال، في إطار العلاقات الودية والتاريخية بين شعبي وادي النيل.

وفد إعلامي سوداني

وقال بيان عن الهيئة الوطنية للصحافة إن الوفد الضيف ضم كلا من: فوزية أبو قاضي وعبد الناصر صيام، ومحمد الفكي، والدكتور آدم الزبير وعز الدين محمد، وهالة محجوب وعصام مهدي ولمياء عجب ودرية عابدين، وعمر عبد القادر وحسام الدين محمد ومختار البشير.

وتابع بيان الهيئة: خلال اللقاء قام عبد الصادق الشوربجي، بتوضيح دور الهيئة، في إدارة والإشراف على المؤسسات الصحفية القومية وتطويرها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن لدورها في توعية الرأي العام في عصر الشائعات وحروب المعلومات ومحاربة الفتن ونشر الوعى بالتحديات التي تواجهها مصر بالداخل والخارج.

الوطنية للصحافة

وتابعت الهيئة في بيانها: كما استعرض بعض أنشطة الهيئة في مجال تطوير المؤسسات، وإعادة هيكلتها وإحداث نقلة نوعية في المحتوى الذي تقدمه الصحف، وإطلاق منصات إلكترونية بمواصفات عالمية لمواكبة المرحلة الجديدة التي بدأتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى دور الصحافة التاريخي والقومي في مصر كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

وتناول الشوربجي، الخطة الطموحة التي أطلقتها الهيئة لتدريب الصحفيين على فنون العمل الصحفي الحديثة، لإعداد كوادر قادرة على أداء رسالتها المهنية بالشكل الذي يليق بتاريخ الصحافة المصرية الممتد، كما تناول إمكانية التعاون مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها السودان.

وزار الوفد السوداني، الموقع الإليكتروني الإخباري الجديد للهيئة الوطنية للصحافة «سبوت» الذي بدأ بثه التجريبي قبل أسبوعين والذي يتضمن أيضا تطبيقا متطورا للموبايل، سيتم إطلاقه في غضون أسابيع قليلة.

وخلال الزيارة قدم سامح عبدالله رئيس التحرير، شرحا وافيا، لأهداف الموقع وآلية العمل فيه والسياسة التحريرية المتبعة، مؤكدا أن تلك السياسة التحريرية أعدت ليكون «سبوت» نواة نموذج متطور من الصحافة المصرية المواكبة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال، من خلال تدريب الكوادر العاملة على أحدث فنون العمل الصحفي المعتمدة على تقارير الفيديو والصور الجذابة، التي تقدم صورا واقعية عن مصر الجميلة الحقيقية، وما يحدث فيها، دون تزييف، وبما يجتذب القارئ من صدق وموضوعية.

من جانبها، أعربت فوزية أبو القاضي، رئيسة الوفد السوداني، عن سعادتها بزيارة الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، موضحة أن زيارة الوفد للهيئة تأتي ضمن أنشطة برنامج تدريبي، في الإعلام يقدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري للأشقاء.

ووجهت أبو القاضي، الشكر لمصر قيادة وشعبا على ما حظي به وفدها من اهتمام وتقدير، معربة عن آمالها في تحقيق مزيد من التواصل والتعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الشقيقين.