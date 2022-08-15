جامعة حلوان الأهلية تتأهب لبدء العام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية برفقة الدكتور هابي حسن المستشار الهندسي، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية الجديدة ومدى الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وتابع جاهزية الجامعة في ظل استعدادات مكثفة للبدء في عدد من البرامج الدراسية.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وتنطلق جامعة حلوان الأهلية في ظل تجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتم تنفيذ جامعة حلوان الأهلية وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مع مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

شروط قبول الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا

وفي سياق منفصل، أعلنت كلية الآداب شروط قبول الطلاب للإلتحاق بالدراسات العليا بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي 022-2023، ففي اللغة العربية وآدابها تفتح مرحلتا الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، ويشترط خريج آداب قسم اللغة العربية فقط، واللغة الانجليزية وآدابها تُفعل مرحلتا الماجستير والدكتوراه شعبة أدب في الفصل الدراسي الأول والثاني، وأيضا تُفعل مرحلة الماجستير شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول والثاني، وتُفعل مرحلة الدكتوراه شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول فقط.