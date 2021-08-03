رئيس جامعة حلوان يتفقد تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية

تفقد ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، مقر عمليات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية بالجامعة، بحضور محمد خفاجي نائب رئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، ومصطفى المصري ممثل المجلس الأعلى للجامعات (مكتب التنسيق)، حيث تتمّ عملية التنسيق في إطار خطة الدولة لإنشاء الجامعات الأهلية التي تستهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وتقديم تعليم متميز غير هادف للربح يسهم فى الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها، وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية كبيرة.

واطمئن رئيس جامعة حلوان، على سير عملية التنسيق وفق الترتيبات التقنية واللوجستية المعدة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة- بني سويف - الفيوم - المنيا -أسيوط - سوهاج –قنا -الوادى الجديد - الأقصر- - أسوان)، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى التأكّد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب و سرعة ودقة الحصول على النتائج من أجل تحقيق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فى عملية القبول.

وأفادت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي لمعلومات جامعة حلوان، بأهمية الاستفادة القصوى من تجهيزات مراكز الاختبارات بالجامعة فى استضافة أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي: (الملك سلمان الدولية الأهلية، والعلمين الدولية الأهلية، والجلالة الأهلية، والمنصورة الجديدة الأهلية).

وتجرى اختبارات القبول على فترتين صباحية ومسائية، على أن تكون مدة الاختبار ساعة ونصف، ساعة على نظام «MKCL» والمتبقى يبث عبر شبكة الإنترنت من دبي.

كما تابعت الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، عملية وضع بنوك الأسئلة، إضافة إلى الاطمئنان على جميع الأمور التقنية مع مهندسي مركز الحساب العلمي والشركة المنفذة، والتأكّد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، وتزويد القاعات بالكمامات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب قاعات الاختبارات.

واستعدت جامعة حلوان بحافلاتها الحديثة وعدد من الميني باصات لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تمّ توفير قاعات انتظار بالدور الثاني بنفس المبنى لأولياء الأمور، وذلك لتوفير حالة من التركيز والهدوء النفسي للطلاب وذويهم خلال فترة إجراء الاختبارات.