وكيل مؤسسي جامعة حلوان الأهلية: منح دراسية للطلاب المتميزين (حوار)

قال الدكتور محمد النشار، وكيل مؤسسي جامعة حلوان الأهلية، إن الجامعات الأهلية لها فلسفة جديدة وابتكارية غير الفلسفة التقليدية، موضحًا أنها تهتم بتخصصات يحتاجها بالفعل سوق العمل، فتعمل على تأهيل الطلاب من خلال الإمكانيات المتوفرة بها، لافتًا إلى أنها تقدم منحًا دراسية للمتميزين.

وأضاف «النشار» في حواره لـ«الوطن»، أن برامج الجامعة ضمن برامج الجيل الرابع وتعمل بفلسفة جديدة، وهذا يستلزم تفكير أكاديمي جديد وقيادات بفكر جديدة وتشغيل اقتصادي، مؤكدًا أن الأساس في هذه الجامعات هو التعليم وليس الربح، موضحًا: «لو فيه فائض يضخ في العملية التعليمية نفسها من حيث توفير معامل وإمكانيات وتحقيق تعاون مع جامعات دولية»، وإلى نص الحوار:

حدثنا عن فكرة جامعة حلوان الأهلية؟

هذه النوعية من الجامعات لها فلسفة، وفكر غير تقليدي سواء من الناحية الأكاديمية أو البرامج التعليمية.

هل توجد منح دراسية؟

بالفعل الجامعة ستعمل على توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين، وأصحاب الحالات الخاصة.

وماذا عن برامج الجامعة؟

الجامعة تستقبل الطلاب بداية من العام الدراسي الجديد 2022-2023 وبها مجموعة من البرامج ضمن برامج الجيل الرابع في أحدث التخصصات المطلوبة لسوق العمل، ففي كلية طب والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي برنامج العلاج الطبيعي.

وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتقدم برامج المُختبرات الطبية والأشعة والتصوير الطبي، وتركيبات أسنان والأجهزة الطبية الحيوية وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برامج المعلوماتية الطبية، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتقدم كلية العلوم برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

كما تشمل جامعة حلوان الأهلية كلية الفنون والفنون التطبيقية، وبها برنامجي الإعلان الرقمي والتصميم الداخلي وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتقدم برامج الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال ومعلوماتية الأعمال ونظم ذكاء وتحليل الأعمال والتحول الرقمي واللوجستيات وسلاسل الإمداد وتقدم كلية الهندسة برامج الروبوتات والميكاترونيات والإلكترونيات التطبيقية، والأنظمة الذكية والمصانع الرقمية والعمارة والتصميم البيئي وتنسيق المواقع والتصميم العمراني.

هل الهدف في هذه الجامعات هو الربح؟

الجامعات الأهلية الجديدة تعمل بفلسفة جديدة، وهذا يستلزم تفكير أكاديمي جديد وقيادات بفكر جديدة وتشغيل اقتصادي، والأساس في هذه الجامعات ليس تحقيق الربح و«لو فيه فائض يضخ في العملية التعليمية نفسها من حيث توفير معامل وإمكانيات وتحقيق تعاون مع جامعات دولية».

وماذا عن المصروفات الدراسية؟

المصروفات الدراسية تختلف من جامعة لأخرى، ومن برنامج لآخر، والأساس هو نقل المعرفة وإتاحة فرصة للإبداع، والمصروفات مرتبطة بفلسفة الإمكانيات والمعامل والتجيهزات.

وكم هو الحد الأدنى للتنسيق بهذه الجامعات؟

الأمر متعلق بالعرض والطلب، وهو ما تحسمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هل تقلل الجامعات الأهلية هجرة الطلاب بعد الثانوية للدراسة بالخارج؟

نعم، والبدائل الموجودة في مصر تكفي لمصر والمنطقة العربية والأفريقية.

كم الأعداد المرجح قبولها؟

الأعداد المطلوبة في كل برنامج حوالي 200 طالب.

وماذا عن إمكانيات الجامعة؟

سيتم تنظيم لقاءات تعريفية مع الطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي للتعريف بالجامعة والتخصصات المتاحة، ولدينا قاعات الكليات مجهزة لتسع 50 طالبًا، وفي «السكاشن العملية» 20 طالبًا حتى يكون هناك تفاعلاً بين الطلاب والأساتذة الأكاديميين والخبراء.

حدثنا عن الكادر الأكاديمي؟

الكادر الأكاديمي بالجامعة يشترط أن يكون قادرًا على العطاء وهو المتطلب الرئيسي للجامعة، وسيكون هناك تقييم للكوادر لتحقيق متطلب الجودة بنهاية «التيرم»، وتقييم من الطلاب والخبراء في كيفية ما تم تدريسه لتحقيق الاستمرارية.

متى يمكن التقديم للجامعة؟

عقب إعلان النتيجة تبدأ الجامعة في استقبال الطلاب.

هل تقتصر على طلاب الثانوية العامة المصريين؟

نستهدف طلاب الشهادات العربية والأجنبية أيضًا.