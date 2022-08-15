في لقاء رسمي.. وزير المالية يهنئ «عزب» برئاسة مجلس الدولة

استقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب عزب، خلال اللقاء، عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد معيط، مُتمنيًا دوام التعاون بين كل من مجلس الدولة ووزارة المالية.

عزب يهنئ معيط على تجديد الثقة

من ناحيته، قدم المستشار عادل عزب بخالص التهاني للدكتور محمد معيط على ثقة القيادة السياسية في التجديد له بمنصب وزير المالية، وتمنى دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.