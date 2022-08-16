ممثلة الجالية المصرية بالكويت: مؤتمر الجاليات يلعب دورا كبيرا على تبادل الخبرات

قالت الدكتورة داليا أبو بكر البيلي، ممثلة الجالية المصرية بالكويت، إنها حريصة على المشاركة في الفعاليات التي تقدمها مصر باستمرار، ومنها المشاركة في منتدى شباب العالم 2022 في يناير الماضي، لافتة إلى أن مؤتمرات وزارة الهجرة التي تخص المصريين بالخارج تعمل على ربط المصريين ببلدهم الأم.

وأكّدت أنها مقيمة خارج مصر لكن قلبها وكيانها مع مصر وتعمل على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن المصريين في الخارج يمثلون القوة الناعمة.

أهمية مؤتمر الكيانات

وأضافت «البيلي»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مؤتمر الكيانات الذي سيتم عقده مع وزيرة الهجرة سيلعب دورًا كبيرًا على تبادل خبرات المصريين في الخارج مع المصريين الموجودين في الداخل، مواصلة: «أتقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي وافق على إنشاء وزارة للمصريين في الخارج من أجل ربطهم ببلدهم الأم».

دور وزيرة الهجرة الهام

من جهته علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إنه زار المصابين في حادث كنيسة أبو سيفين، أمس، في إمبابة بسبب تواجده في مصر لحضور المؤتمر الثالث الخاص بالجاليات والكيانات وسط اهتمام مصر بلم شمل أولادها في الخارج، متابعًا: «لما نحضر بكره المؤتمر التالت ده بيأكد نجاح المؤتمر الأول والثاني بقيادة الوزيرة السابقة نبيلة مكرم اللي متأخرتش علينا، والوزارة كانت تتواصل دايمًا مع الجاليات وتسمع آرائهم وتحل مشاكلهم وإن شاء الله يكون في مؤتمر رابع وخامس للمصريين في الخارج عشان نساعد بلادنا، وفي خطط كتير جدًا جدًا عشان نساعد بالتنمية والاستثمار في مصر».