ياسمين فؤاد: 120 فندقا حصلوا على الاعتماد والتميز البيئي

كشفت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في المناهج الدراسية من أجل توعية الأطفال والنشء بما يحيط بهم من أزمات ومشكلات، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت البرنامج التدريبي لعدد من المعلمين لتوصيل المعلومات لتوعية الطلاب والطالبات.

التوعية مهمة ولا يمكن تحقيقها قبل تربية النشء

وأوضحت «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC» أن التوعية مهمة ولا يمكن تحقيقها قبل تربية النشء ومساعدتهم على اكتشاف الحياة من حولهم، مشيرةً إلى أنه جرى دمج المصطلحات البيئية داخل المناهج الدراسية وليست بشكل منفرد.

استبدال الكيس البلاستيكي بكيس قماش

وأشارت الدكتور ياسمين فؤاد إلى أن استبدال الكيس البلاستيكي بكيس قماشي أو ورقي مطلوب في المرحلة الحالية بشكل كبير، وأصبح وعي المواطن أكثر في التعامل مع الوسائل التي تضره، من أجل مواجهة التغيرات المناخية المنتشرة عالميا.

تجهيز معرض لعرض مشروعات الدول والأفراد

وأكدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن العمل يجري في شرم الشيخ على عدة مراحل منها استضافة المؤتمر وتجهيز معرض لعرض مشروعات الدول والأفراد والكيانات، مع استخدام مواد صديقة للبيئة ومعاد تدوريها، موضحة أنه يتم النقل الكهربائي بشكل تنموي، وأنه لدينا ما يقرب من 120 فندقا حصلوا على الاعتماد والتميز، بالإضافة إلى منظومة المخلفات الجديدة من خلال شركة تقوم بفصل المخلفات الطبيعية وإعادة تدويرها، مضيفة أن فريق العمل يعمل بكل ما أوتي من قوة كي تكون مصر هي المشروع الضخم الي يتحدث عنه العالم عن قرب.