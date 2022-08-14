البيئة تبحث إعادة التوازن لبحيرة قارون.. «3 مسارات وخطة إصحاح»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والزراعة، والري والإسكان، والهيئة الهندسية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وقيادات وزارة البيئة.

مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، محاور مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، الذى يتضمن العمل في 3 مسارات أساسية لإعادة إحيائها، مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي البحيرة، من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الاوروبي، لإدخال الصرف للقرى بدلا من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيرا حل مشكلة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم الذي يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.

خطط الإصحاح البيئي

وأوضحت فؤاد، أنّه جرى تنفيذ العديد من خطط الإصحاح البيئي بالمنشآت الصناعية التي تصرف على بحيرة قارون، من خلال تنفيذ وحدات معالجة واستخدام مياه الصرف، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 11 خطة إصحاح بيئي، تتضمن وقف مياه الصرف الصناعي من خلال إعادة استخدامها كاملة مرة أخرى في العملية الإنتاجية، خاصة في مصانع الورق والكرتون التي كانت تمثل أهم مصادر الحمل البيئي على البحيرة.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون والذى يعد نموذجا للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأنّ حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار، بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى، مشيرة إلى ضرورة متابعة أعمال المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يحقق التنمية والتطوير على المحاور كافة، للارتقاء بمحافظة الفيوم.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لإحيائها وإعادتها لسابق عهدها، كونها مصدرا مهما للدخل لغالبية أبناء المحافظة، مشيرا إلى الانتهاء من إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن «إميسال»، إضافة إلى إعداد المقايسات الخاصة لتوصيل المرافق وربط المصنع بالطريق الشمالي.

وأضاف محافظ الفيوم، أنّه من ضمن الإجراءات تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، حيث تم دراسة معايير المياه الداخلة إليها وتحديد تكنولوجيا المعالجة، والتصميمات الإنشائية، بطاقة تصميمية 19000م3، وتم اتخاذ إجراءات الطرح، إضافة إلى تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية للتخلص الآمن من الصرف الصناعي، والعمل لإنهاء التصميمات المطلوبة للبدء في تنفيذ محطات الصرف الصحي، الممولة من القرض الأوروبي، والتي تشمل هدم وإعادة بناء 5 محطات معالجة، إضافة لتوسعة 4 محطات معالجة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّه يجري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والتي تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لـ10 محطات، لافتا إلى الانتهاء من أعمال تكريك وتوسعة بحر يوسف بطول 288كم، لزيادة منسوب المياه العذبة الواصلة لبحيرة قارون، كما تم تطهير ترع ومصارف بطول 800 كم، والانتهاء من تبطين وتأهيل ترع بطول 103,32 كم.

الاستثمار السياحي

وأكد محافظ الفيوم، أنّ المشروعات التي يتم تنفذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالبحيرات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنّ إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحي والاستزراع السمكى، بما يعود بالنفع على أبناء محافظة الفيوم.

وفي السياق ذاته، استعرض ممثلو الجهات المشاركة بالاجتماع، الموقف التنفيذي لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وأسباب تغيير الجداول الزمنية في بعضها، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، والوضع الراهن للبحيرة، واتفق الحضور على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة بعض بنود الخطط التنفيذية للمشروعات.