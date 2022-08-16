سفير بنجلاديش يكرم القارئ أسامة فراج لحصوله على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

كرّم محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، القارئ الشيخ أسامة البيلي فراج، ابن محافظة كفر الشيخ، لحصوله علي المركز الأول علي مستوي قارة إفريقيا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها جمهورية بنجلاديش الشعبية لعام 2021م.

فراج يعرب عن سعادته

ومن جانبه، أعرب القارئ الشيخ أسامة فراج، عن بالغ سعادته بتكريمه من سفير بنجلاديش بالقاهرة، وذلك لحصوله علي المركز الأول علي قارة إفريقيا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

المسابقة أُقيمت على مدار عام 2021م

وقال «فراج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «المسابقة أُقيمت علي مدار عام 2021م، ولكن لظروف فيروس كورونا المستجد كانت التصفيات عبر موقع رسمي خاص بجمهورية بنجلاديش، إلى أن ظهرت النتيجة والاحتفال الختامي بأخر العام في شهر ديسمبر الماضي، وتم تتويج 3 قراء علي مستوي العالم و3 قراء من كل قارة، والحمد لله كنت أنا الأول علي قارة إفريقيا، وتم استدعائي من السفارة للاحتفال بنا، والحمد لله علي فضله».

وأضاف «فراج»، «تم تكريمنا من سفارة بنجلاديش بالقاهرة بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوي من بنجلاديش تحت قيادة سفيرها بالقاهرة محمد منير الإسلام، وتم تكريمنا أنا و2 آخرين كانوا مشاركين في المسابقة منهم شاب من محافظة الشرقية يُدعي ياسين عصفور، وشاب آخر من إحدى الدول الإفريقية».

طموح الالتحاق بالإذاعة المصرية

وتابع «فراج»، «شعوري عظيم بعد أن تم تكريمنا من سفارة بنجلاديش بالقاهرة، وحُب لله عز وجل ولكتابه المبارك، والحمد لله الذي رفعنا بين الخلائق والملوك والسفراء، وامتنان لأبي وأمي اللذان ربياني وأحسنا تربيتي، وطموحي أن أُتم امتحاناتي بالإذاعة المصرية، وأن أكون في الصفوف الأولي لكل المسابقات العالمية».

حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة

جدير بالذكر، إن القارئ الشيخ أسامة البيلى فراج، من مواليد عام 1995م، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم وهو في سن الخامسة، وأتم حفظه فى الحادية عشر عُمره، ودخل فى مجال تلاوة القرآن الكريم وإحياء الليالي والمناسبات عن طريق الصدفة في عام 2014م وحتى الآن، وهو يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وفاز سابقاً بالمركز الرابع في المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

نال «فراج»، خلال شهر فبراير من عام 2021م، تكريماً من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك لفوزه بالمركز الرابع، فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم، والتي أُقيمت في محافظة بورسعيد، وشارك فيها متسابقون من 21 دولة عربية وأوروبية.