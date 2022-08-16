هل يجوز خروج الأرملة من بيت الزوجية أثناء العدة؟.. أمين الفتوى يجيب

حدد شرع الله للمرأة الضوابط والشروط التي يجب عليها أن تتبعها في حالة وفاة الزوج وخلال فترة العدة، وذلك حتى تحافظ على نفسها من أي سوء، ووفاء للزوج المتوفي، ومراعاة لحقه عليها، وأوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عن حكم خروج المرأة الأرملة لبيت أهلها أو للعمل أو قضاء حاجة ضرورية.

حكم خروج المرأة الأرملة أثناء فترة العدة

وقال عويضة عثمان خلال البث المباشر لدار الإفتاء إن خروج المرأة الأرملة لبيت أهلها أو للعمل أو لقضاء حاجة خلال فترة العدة التي حددها الشرع جائز شرعا ولا إثم فيه، ولكن يجب عليها أن تعود للمبيت في بيتها، كما حدد الفقهاء، وذلك مراعاة للزوج المتوفي وحفاظا على نفسها، والتزامها بالضوابط التي وضعها الله عز وجل.

وأضاف أنه يجب على المرأة الأرملة عند خروجها ألا تكون متزينة، وتتجنب الزينة الظاهرة للمرأة، حفاظا على نفسها ومراعاة لحرمة الزوج المتوفي، ولا إثم عليها في خروجها طالما عادت للمبيت في بيت الزوجية، فيحق لها الخروج إلى بيت أهلها، أو لالتقاء صديقاتها وان تأنس بهم، وان تروح عن نفسها، بشرط أن تعود للمبيت في بيت الزوجية.

التزام المرأة المعتدة بعدم الزينة شرط لخروجها

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حديث سابق، أن الشرع أجاز للمرأة الأرملة أن تخرج من بيتها للعمل أو قضاء حوائجها، طالما أنها تأمن على نفسها، فيجوز الخروج لها لزيارة أهلها وصاحباتها، لتأنس بالحديث معهم وبودهم، ولا إثم في ذلك، مع شرط التزامها بعدم الزينة، والمبيت في بيت الزوجية، وأن تلتزم بشرع الله والضوابط التي وضعها، تقربا في الله عز وجل وإرضاء له.