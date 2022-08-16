ولي العهد السعودي يشارك في «غسل الكعبة» نيابة عن والده «فيديو وصور»

بث مباشر لمراسم غسل الكعبة المشرفة، حيث تشرف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور عدد من الأمراء وكبار العلماء وسدنة البيت الحرام.

غسل الكعبة

ورافقه خلال غسل الكعبة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ولي العهد يطوف ويصلي قبل غسل الكعبة

وفور وصوله إلى المسجد الحرام طاف ولي العهد بالكعبة المشرفة وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل البيت العتيق، حيث تشرف بـ غسل الكعبة، ثم أدى ركعتي السنة.

عدد من كبار العلماء حضروا غسل الكعبة

كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، عدد من الأمراء والعلماء والمسئولين منهم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء وسدنة بيت الله الحرام.