«رئاسة الحرمين» تبدأ تحويل «مجمع كسوة الكعبة» إلى معلم حضاري ومزار سياحي

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تحويل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، إلى معلم حضاري ونقطة جذب للسياح وزوار مكة المكرمة.

تحويل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى معلم حضاري

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات «وام»، قرر المستشار عبد الحميد المالكي مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الكسوة والمعارض والمتاحف برئاسة الحرمين الشريفين، تحويل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى أحد أهم المعالم الحضرية المهمة بالمملكة، ويأتي القرار بهدف منح زوار العاصمة السعودية فرصة للتعرف على كيفية صناعة كسوة الكعبة المشرفة، التي تصل تكلفتها إلى 25 مليون ريال سعودي.

وأضاف «المالكي»، أن من بين أهداف مشروع تطوير مجمع كسوة الكعبة، هو تحويله إلى مقصد إبداعي دولي، بالإضافة إلى مواكبة التطور النوعي في رئاسة الحرمين الشريفين وفقا لرؤية 2030.

وأشار «المالكي»، إلى أن إعادة تطوير المجمع، تستهدف تحويله إلى أيقونة حضارية للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الفترة التي تستغرقها عملية إنتاج وصناعة كسوة الكعبة المشرفة ستتراوح ما بين 7 و8 أشهر.

السعودية تطور جودة أداء الأعمال في صناعة كسوة الكعبة

وأكد «المالكي»، أن رئاسة شؤون الحرمين، شددت على ضرورة تطوير جودة أداء العمل في صناعة كسوة الكعبة وبشكل أفضل، بالإضافة إلى الاستعانة بكافة جوانب التحولات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وفى السياق ذاته، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة على مصنع الكسوة بحي «أم الجود»، والتي تبلغ مساحته الإجمالية 56 ألف متر مربع، لتخليد ذكرى المؤسس ودوره في إنشاء هذا الصرح الكبير.