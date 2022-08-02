السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة تزامنا مع موسم العمرة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، قبل قليل، رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة، وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

أكد الشيخ السديس، أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة، مضيفاً بأن الرئاسة تعمل مع كل القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

إجراءات جديدة في السعودية تزامنا مع موسم العمرة

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على ما توليه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتها.