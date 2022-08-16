الهند: قلقون من وصول سفينة أبحاث صينية إلى سريلانكا

أعربت الهند، عن قلقها بعد وصول سفينة أبحاث صينية إلى سريلانكا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مسؤولون، يوم السبت الماضي، إن حكومة سريلانكا سمحت لسفينة أبحاث صينية مثيرة للجدل «يوان وانج 5» بزيارة الجزيرة على الرغم من مخاوف الهند من أنها قد تتجسس على منشآت نيودلهي العسكرية.

وقالت قناة «إن دي تي في» الهندية، إن السفينة الصينية، تم وصفها على أنه سفينة بحث ومسح من قبل مواقع الشحن والتحليل الدولية، فيما يقال إنها سفينة تجسس ذات استخدام مزدوج.