مسؤول أمريكي: الهند قلقة من التقارب الوثيق بين الصين وروسيا 

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن، لم يطلب من الهند ما يحدد حجم واردات النفط من روسيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف المسؤول أمريكي، أنه على الهند ألا تزيد حجم وارداتها النفطية من روسيا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الهندي أبلغ «بايدن» بقلق الهند من التقارب الوثيق بين الصين وروسيا.

بايدن أجرى لقاء عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الهندي

وأشار المسؤول، إلى أن رئيس وزراء الهند أبلغ الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستأخذ قرارها بشأن أوكرانيا بلا ضغط.

وأجرى الرئيس الأمريكي، لقاء عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الهندي مساء اليوم بشأن أوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول عقوبات على موسكو بسبب الحرب.