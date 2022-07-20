رئيس سريلانكا الجديد في أول تصريحاته: انقساماتنا انتهت

دعا رئيس سريلانكا الجديد، رانيل ويكرمسينغ، جميع الأحزاب للعمل على إستراتيجية لتلبية تطلعات الشعب، وذلك في أول تصريحاته بعد اختياره رئيسا للبلاد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال رئيس سريلانكا الجديد، «انقساماتنا الآن قد انتهت»، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».

الرئيس الجديد يتولى مسؤولية سريلانكا حتى نوفمبر 2024

صوت نواب سريلانكيون على الرئيس بالإنابة رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا، يوم الأربعاء، على أمل أن يخرج البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

ومن المقرر أن الرئيس الجديد السلطة للمدة المتبقية من ولاية الرئيس الهارب غوتابايا راجابكسا التي تستمر حتى شهر نوفمبر 2024.