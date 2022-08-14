تنسيق جامعة must لعام 2022.. في انتظار اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

يترقب المئات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 - 2023، انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجاري بحضور رؤساء الجامعات، لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة للعام الجامعي 2022-2023، من بينها وضع الحد الأدنى للتقدم بتنسيق جامعة must لعام 2022، وغيرها من المؤسسات التعليمية الغير حكومية والمنتشرة بمختلف المحافظات.

تنسيق جامعة must لعام 2022-2023: لم يتمّ تحديده

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «must» وغيرها من الجامعات مثل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والجامعة الحديثة، استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما ينتظر المئات من طلاب الثانوية العامة الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات، والتي منها الحدود الدنيا لتنسيق جامعة «must» لعام 2022 -2023.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ هناك اتجاه للاستقرار علي الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة مثل العام الماضي، خاصة في كليات القطاع الطبي.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ عدد الطلاب المسجلين لرغبات المرحلة بلغ حتى الآن ما يزيد على 56 ألف طالب وطالبة للشعبتين العلمي والأدبي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، بمكاتب التنسيق الإلكتروني.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الحذر من مروّجي الكيانات الوهمية بمختلف المحافظات، مؤكّدًا أنَّ جميع بيانات المعاهد متاحة عبر موقع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.