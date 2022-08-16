تشغيل أول جهاز للأشعة المقطعية في مستشفى رأس الحكمة بمطروح

تفقد الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمطروح، فجر اليوم، مستشفى رأس الحكمة المركزي؛ يرافقه الدكتور محمد شرف الدين مدير إدارة المستشفيات لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية العاملة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، معلنًا عن تشغيل أول جهاز للاشعة المقطعية ليدخل الخدمة في المستشفى لخدمة الأهالي.

التفتيش على المستشفيات

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك تفتيش مفاجىء على جميع المستشفيات في المحافظة، والمتابعة المستمرة على الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

مراجعة مستشفى الضبعة

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه خلال الزيارة جرى التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والامصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلًا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والمعامل.

خطة المستشفى للخدمات الطبية

واستمع مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمطروح إلى شرح حول خطة مستشفى رأس الحكمة لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة، وخاصة بعد دعم المستشفى بجهاز الاشعة المقطعية الجديد والذي تم الانتهاء من تركيبه، وجارى حاليا تدريب الكوادر البشرية على كيفية التشغيل السليم والتعامل الامن معه، ونبه على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد فى أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة لكافة المستجدات والظروف ضمانا لتقديم الخدمات اللائقة للمترددين.