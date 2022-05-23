رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة وتشغيل تجريبي لوحدة كلى براني

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجى بالمديرية والدكتورة أسماء عبد القادر مدير قسم الغسيل الكلوى، وذلك خلال زيارة رئيس قطاع الرعاية العلاجية لمحافظة مطروح، لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح.

رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة

ووجه محافظ مرسى مطروح، خلال اللقاء، الشكر لوزارة الصحة على تعاونها مع المحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، لافتاً إلى جهود المحافظة في رفع كفاءة عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى رأس الحكمة، وأهميتها في تقديم خدمات طبية للأهالي والمسافرين على الطريق الدولي الساحلي، مشيراً إلى أنه يجري إنشاء سكن للأطباء والتمريض بمستشفى سيوة.

وتناول اللقاء التأكيد على حاجة محافظة مطروح لإقامة مركز لعلاج الأورام، لتخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم الذين يتحملون مشقة السفر للعلاج خارج المحافظة، وكذلك العمل على توفير العنصر البشري من الأطباء والتمريض بمستشفيات مطروح، وتحقيق الاستقرار لهم، مع تحفيزهم، خاصةً مستشفيات مدن غرب مطروح وسيوة، ودراسة إقامة مبنى سكني للأطباء والتمريض بمستشفى الضبعة المركزي، مع وجود الأرض داخل سور المستشفى.

وتضمن الاجتماع مناقشة أهمية تشجيع وتطوير السياحة العلاجية في سيوة، مع اهتمام محافظة مطروح ووزارة الصحة للاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والعلاجية من مياه كبريتية وعيون مياه وملح ورمال وغيرها، مع إقبال السائحين إليها من جميع دول العالم، وكذلك تأكيد أهمية ودور الأمن والنظافة بمستشفيات مطروح، ودراسة تشغيل الوحدة الصحية في «العميد»، بمدينة الحمام، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

أول عملية جراحية بمستشفى النجيلة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم اليوم إجراء أول عملية جراحية بمستشفى النجيلة المركزي، بعد عودته للعمل بكامل طاقته، عقب جائحة كورونا، كما جرى التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستسفى براني المركزي.

وتفقد رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، خلال زيارته لمحافظة مطروح، عدداً من المستشفيات، منها الضبعة المركزي، وبراني، ومطروح العام، والأطفال والنساء، وتم خلال الجولة التوجيه بدعم مستسفى الضبعة بعدد من الأسرة وترابيزة عمليات وجميع الاحتياجات الأخرى، كما تمت الموافقه على تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال بعدد 7 أسرة وفرشها، والموافقه على توفير الفرش للسكن الطبي للأطباء والتمريض والفنيين بمستشفى مطروح العام، مع عدد من التجهيزات الفتية الأخرى، ودعم مستشفى «مارينا» بالتجهيزات اللازمة قبل موسم الصيف السياحي، والموافقة على احتياجات مستشفى الحمام من مناظير الجراحات والجهاز الهضمي.