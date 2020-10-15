وكيل "إسكان مطروح" يتفقد تطوير مستشفى رأس الحكمة وعزل سطحها ضد السيول

تفقد المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أعمال التطوير بمستشفى رأس الحكمة المركزي، معلنا الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بالمستشفى، ورفع كفاءتها وتطويرها، وتركيب مولد كهرباء وصيانه الأسانسير، وإنشاء خزانات الإطفاء، وعمل طفايات الحريق، بالإضافة إلى أعمال الدهانات الداخلية والخارجية، وتركيب بلاط أسطح وعازل على مساحة مسطح 4000 متر، للحماية من السيول والأمطار، التي من الممكن أن تتعرض لها المحافظة، للحفاظ على مبنى المستشفى وحماية المرضى الذين يترددون عليها.

وقال "الباهي"، اليوم الخميس، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه بمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير البنية الأساسية، خاصة في مستشفيات المحافظة، والإسراع في نسب التنفيذ، بالجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ورصدت "الوطن" متابعة وكيل وزارة الإسكان بمطروح، لجميع أعمال التطوير، وتشطيب مستشفى رأس الحكمة من الداخل والخارج، طبقا للمخطط له من المحافظة ومديرية الإسكان بها، لصالح أهاليها المرضى، من سكان رأس الحكمة والقرى والنجوع التى تخدمهم المستشفى، بهدف توفير جميع الإمكانات؛ لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى داخل المستشفى.