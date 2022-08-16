عمرو مصطفى يعلن الصلح مع شيرين عبد الوهاب بأغنية «المترو»

أعلن الملحن عمرو مصطفى عودة التعاون مجددا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال أغنيته الجديدة «المترو»، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمرو مصطفي يعلن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب

ونشر عمرو مصطفي صورة بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلا: «أغنية المترو، كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي».

وحظي المنشور بردود فعل واسعة من الجمهور، حيث قال أحدهم: «مش دي اللي كانت قالت عليك مبتعرفش تمسك جيتار باين»، وقال آخر «تصرف ذكي، ومحظوظة إن تعاون معاها عمرو عشان تستمر بمستواها الفني.. موفقين أسعدتونا».

شيرين عبد الوهاب تهاجم عمرو مصطفى

وتكتب أغنية «المترو» الصلح بين عمرو مصطفى وشيرين عبدالوهاب، بعد أن شهدت الفترة الماضية خلافات حادة بين الثنائي وصلت إلى تبادل الاتهامات، حيث قالت «شيرين» إن عمرو مصطفى لا يصلح أن يكون مطرباً، مؤكدا عدم إعجابها بصوته، وأنه لا يفقه أي شيء عن الموسيقى وهو مطرب فاشل وصوته سيئ للغاية، مضيفة :«عمرو كان بيجيلي بالجيتار مش علشان يألف لحن، لأ، علشان يطبل على الجيتار بعد ما أشغله مزيكا».

عمرو مصطفي يرد على هجوم شيرين عبد الوهاب

وأمام هذه التصريحات خرج عمرو مصطفى وكتب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا:«فعلا الإنسان لما بيكون طيب مع الأصوات الجديدة، لما بتكبر بتفتكر إنها وصلت وبتتجاوز حدودها، بس أنا مش هرد، أنا بس هقولك افتكري ريحة رجلك لما كنت عند الشاعر بهاء الدين محمد ونصر محروس، واتحايلوا عليا علشان أسمع صوتك، بعد كده قالولي ممكن توصلها بس في طريقك لعباس العقاد، وسعتها رحت غسلت العربية من الريحة».