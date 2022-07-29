تفاصيل 3 بلاغات قدمتها شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب ووالده

«النصب والسب والقذف والسرقة» تلك الكلمات مضمون ما ورد من تهم على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب أمام جهات التحقيق ضد زوجها السابق حسام حبيب ووالده، بعد أن وصلت الحياة الزوجية بينهما إلى طريق مسدود انتهت بالانفصال بحسب ما أعلنته شيرين عبد الوهاب بعد وصلة من تبادل التراشق بالألفاظ ووصلت إلى الشرطة والنيابة العامة في 23 مايو الماضي عندما ألقي القبض على حسام حبيب بعد مشاجرة مع شيرين خلال وجوده في الفيلا الخاصة بها بأكتوبر وتبين وقتها أن انتهاء رخصة سلاحه الناري.

اتهام شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب ووالده بالسب والقذف

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في البلاغ عن تفاصيل تهمة السب والقذف في بلاغها الأخير الذي حمل رقم 32260 للنائب العام، واتهمت فيه حسام حبيب ووالده بسبها وقذفها والتشهير بها عن طريق استخدام ألفاظ سيئة لوصفها بها تنال من كرامتها بعد أن تحدثت عن مشكلتها مع زوجها السابق في برنامج تليفزيوني وأنها لم تتناول أي كلمات سباب وشتائم ضد زوجها السابق أو أي من أفراد عائلته، وأنها فوجئت بعد انتهاء حديثها في البرنامج التليفزيوني بزوجها يكتب على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي منشورًا قام فيه باستخدام عبارات سب وقذف صريحة تنال من سمعتها.

وبحسب البلاغات المقدمة من شيرين وعددها 3 بلاغات شرحت من خلالها تفاصيل استخدام والد زوجها حسام حبيب كلمات للتحقير منها عن طريق أيضًا ما كتبه على حساباته بمنصابات التواصل الاجتماعي، وطالبت شيرين من جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد والد زوجها.

تفاصيل تهمة النصب والسرقة

واستعرضت شيرين عبد الوهاب في بلاغ آخر تفاصيل اتهام زوجها السابق حسام حبيب بالنصب والسرقة وشرحت واقعة شراء سيارة له وأن لديها شهودا على هذه الواقعة وسجلت تلك السيارة باسم زوجها في المرور وبعد ذلك فوجئت بأنه سرقها من أمام الفيلا وقت أن وصلت الخلافات الزوجية إلى طريق مسدود بينهما.

تفاصيل القبض على حسام حبيب

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على حسام حبيب في 23 مايو الماضي بعد اتصال شيرين عبد الوهاب بالنجدة وقت حدوث مشادة كلامية بينهما، وبفحص البلاغ تبين أن حسام حبيب يحمل سلاحًا ناريًا ولديه رخصة منتهية وتم اقتياده إلى النيابة العامة آنذاك ونسبت إليه تهمة حيازة سلاح ناري منتهية رخصته وقررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.